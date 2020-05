Reprodução Insatgram, DR

Sónia Bona, uma das candidatas mais polémicas da primeira edição de Casados à Primeira Vista, prepara-se para ser mãe pela primeira vez. A notícia é avançada pela revista TV Mais, que dá conta que a jovem de Santarém se encontra no quinto mês de gestação.

O bebé deverá nascer no final do verão e é fruto da atual relação de Sónia com José Miguel Silva, com quem a jovem assumiu publicamente o namoro na gala Troféus Impala de Televisão, em setembro do ano passado.

Recorde-se que em Casados à Primeira Vista, a jovem trocou alianças com João Fernandes. Porém o então casal nunca se conseguiu entender, acabando por abandonar o formato ainda numa fase muito inicial.