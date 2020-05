Instagram

Sofia Ribeiro não esconde a desilusão por ter visto a sua relação de dois anos com o empresário João Almeida Henriques chegar ao fim em plena fase de isolamento. Em conversa com Fátima Lopes para o programa A Tarde é Sua, a atriz contou que passou por momentos complicados.

“Para toda a gente é sempre um processo muito difícil, seja uma relação que termina a bem, que termina mal, de comum acordo, é sempre um processo muito difícil. Nesta altura mais difícil foi, pelas razões óbvias. Porque todos nós temos de arranjar ferramentas para nos ir curando, sossegando o coração, e muitas vezes é estar com os amigos, a família, desanuviar… Eu estando fechada foi um processo bastante difícil”, começou por confidenciar.

>> SOFIA RIBEIRO CONFIRMA SEPARAÇÃO: “UMA RELAÇÃO DÁ MUITO TRABALHO, NÃO É PARA TODOS”

Instagram

Passado cerca de um mês de meio sobre a separação, Sofia Ribeiro garante que estar mais tranquila agora. “Se me perguntares como é que está o meu coração hoje, como é que eu estou. Já estive pior, também já estive muito melhor, é um facto, mas estou bem e sinto-me a ficar sossegada, a chegar à fase de sossego e esperança que coisas boas têm de vir e que o que passou foi, acima de tudo, muito bonito, foi uma aprendizagem”, explicou.

“Eu acredito que todas as pessoas que passam na nossa vida nos trazem coisas boas, nos trazem uma evolução e neste caso não foi diferente. Não foi no momento ideal pelas circunstâncias todas que nós estávamos a viver, mas quando é que é o momento ideal? Para mim, se calhar até foi melhor ter apanhado este momento (…) Foi muito importante porque quando nós nos separamos vai cada um à sua vida, com a dificuldade inerente, mas arranjam-se formas de ir desanuviando. Agora foi um processo muito interessante para mim, uma viagem de eu estar comigo, de me avaliar, de avaliar as coisas à minha volta, as situações, o que correu bem, o que correu mal, o que posso melhorar enquanto pessoa, onde posso evoluir, quais foram as minhas falhas, porque todos nós falhamos”, assumiu.

>> SOFIA RIBEIRO ENCONTRA IMAGENS GRAVADAS DURANTE A LUTA CONTRA O CANCRO DA MAMA: "JÁ NÃO AS VIA DESDE AQUELA ALTURA"

Lembrando que ela própria já passou por dois divórcios e continua a acreditar no amor, Fátima Lopes quis saber se a atriz também se sente disposta a voltar a amar. “Eu sou uma eterna apaixonada (…) Esta relação foi mesmo muito especial e eu achava mesmo que a minha casa se estava a construir ali, mas depois as circunstâncias da vida mostraram que não”, afirmou Sofia Ribeiro, adiantando que foi o amor a salvá-la em diversas alturas da sua existência, pelo que não deixa de acreditar.