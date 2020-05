Paul Archuleta

Se fosse vivo, Cameron Boyce completaria 21 anos esta quinta-feira, 28 de maio. Uma data que os fãs do jovem ator fizeram questão de assinalar nas redes sociais através de diversas dedicatórias emotivas e várias fotografias da estrela da Disney, que partiu há cerca de um ano.

"Hoje, 28 de maio, Cameron Boyce completaria 21 anos. Eu até hoje não consigo acreditar que ele se foi, simplesmente não consigo! Ele fez parte de toda a minha infância, e eu sou-lhe eternamente grata por ela a ter tornado incrível", escreveu uma internauta na rede social Twitter.

Também o Diseny Channel, canal de televisão onde o jovem estrelou séries como Descendentes ou Jessie, não deixou passar esta data em branco.

"No dia do seu aniversário e todos os dias, recordamos Cameron Boyce com carinho e partilhamos alguns momentos felizes de "Jessie", "Gamer's Guide" e "Descendentes", pode ler-se na legenda de um vídeo que reúne várias imagens do jovem.

Recorde-se que Cameron Boyce sofria de epilépsia e terá morrido "durante o sono devido a uma convulsão", segundo a ABC News. No próximo dia 6 de julho assinala-se um ano da sua morte.

Veja as várias homenagens prestadas ao jovem ator: