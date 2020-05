Reprodução Instagram, DR

Aos 51 anos, Domingos Paciência prepara-se para ser avô pela primeira vez. O filho mais velho do treinador, João Paciência, espera o nascimento do primeiro filho. A novidade foi dada pelo jovem, de 28 anos, nas redes sociais através de uma fotografia em surge a acariciar a barriga da mulher, Catarina Ruella de Oliveira.

"Treze anos juntos e, agora, adicionando mais um membro à nossa família", escreveu.

Recorde-se que João Paciência e Catarina Ruella de Oliveira trocaram alianças em junho do ano passado, numa cerimónia que decorreu na Torre dos Clérigos, no Porto (ver fotografias aqui).

De salientar ainda que além de João, Domingos Paciência é também pai de Gonçalo, de 25 anos, e Vasco, de 20.