Reprodução Instagram, DR

Carminho já foi mãe! A notícia foi dada através das redes sociais esta terça-feira, 16 de maio, mas de forma bem diferente da usual.

A fadista não publicou nenhuma fotografia do bebé ou do parto mas sim uma fotografia de plantas, com uma legenda misteriosa.

"A Primavera chegou a esta casa🌸", escreveu na legenda da fotografia que pode ver abaixo.

Embora a frase levantasse algumas suspeitas aquilo que confirmou o nascimento do primeiro filho de Carminho foram os comentários dos colegas e amigos que felicitavam o casal e davam as boas-vindas ao bebé.

Recorde que Carminho mantém uma relação amorosa com o produtor musical João Gomes, com quem casou há cerca de dois anos em segredo.

Reprodução Instagram, DR