Instagram

José Mata emocionou os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação emotiva após a morte da dramaturga e argumentista Maria João Afonso, da companhia de teatro Palco 13.

Instagram

“Minha querida Dra Maria João.

Qualquer palavra ficará aquém da merecida homenagem.

Fica a obra e o Amor.

Encantadora, perspicaz, incrivelmente talentosa, amiga (de todas as horas), cativante, inconformada e sonhadora.

Sempre a olhei com uma admiração e um respeito gigantes.

Continuarei a admira la e a lembra la com todo o carinho e Amor.

Partiu cedo demais. Não me conformo.

Obrigado por tudo.

Continuaremos a lutar por tudo aquilo que defendia.

Um beijo e um abraço apertado a todos os meus amigos da @palco13 🖤”, escreveu o ator da SIC, que atualmente veste a pele de Duarte na novela Nazaré.