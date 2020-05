Rita Loureiro foi uma das convidadas do programa das tardes da SIC esta segunda-feira, 25 de maio. Numa conversa intimista e descontraída com Júlia Pinheiro, a atriz recordou a adolescência, falou sobre a família e foi surpreendida com uma carta escrita pela filha, Francisca, de 15 anos.

“Mãe, a nossa relação consiste muito em dar e receber, quer em termos de conhecimento como de afeto. Eu amo-te. Mesmo que o diga raramente, tu sabes que é verdade. Pois eu tento o mostrar através de outras formas, sem ser com palavras. Um beijo grande”, leu o ex-companheiro da artista e pai da jovem, o encenador e ator Nuno M. Cardoso.

Perante tais palavras a atriz de Terra Brava não consegui esconder a emoção, mostrando-se extremamente comovida. “Isto é muitos nós, porque nós somos muito simples e não é preciso dizer muito, mas com pouco, diz-se. Às vezes não é preciso fazer um floreado muito grande e isto são o Nuno e a Francisca. A minha filha é assim. É duríssima, mas eu sei que ela me ama muito”, confidenciou, visivelmente emocionada.

Veja o momento completo no vídeo acima!