1 / 14 ANGEL DIAZ 2 / 14 Pool 3 / 14 Tim Graham 4 / 14 Lalo Yasky 5 / 14 Lalo Yasky 6 / 14 A. Jones/J. Whatling/J. Parker/M. Cuthbert 7 / 14 Ian Waldie 8 / 14 Ian Waldie 9 / 14 Pool 10 / 14 Pascal Le Segretain 11 / 14 Pascal Le Segretain 12 / 14 Ian Waldie 13 / 14 Pool 14 / 14 Pool

Esta sexta-feira, 22 de maio, assinala-se o 16.º aniversário de casamento dos reis Felipe VI e Letizia de Espanha. Os dois trocaram alianças na Catedral de Santa María la Real de la Almudena perante o olhar atento da família real espanhola, especialmente do rei Juan Carlos que desaprovava por completo o casamento do filho com uma jornalista divorciada.

>> Encontros secretos da rainha Letizia com o ex-marido causam desconforto na Casa Real Espanhola

De acordo com as notícias da época, o agora rei emérito terá sido encostado à parede pelo herdeiro do trono, que se mostrava disposto a abdicar de tudo por amor, e acabou por ceder.

>> Juan Carlos de Espanha arrasa Letizia: “Foi o pior que entrou nesta casa”

Certo é que estes 16 anos têm sido marcados por muitas polémicas e – dizem os especialistas - houve mesmo momentos em que esteve à beira da rutura, mas tem-se mantido, também muito graças às duas filhas que Felipe e Letizia têm em comum: a princesa Leonor, de 14 anos, e a infanta Sofía, de 13.

VEJA ACIMA A GALERIA DE IMAGENS COM OS ACONTECIMENTOS DO GRANDE DIA!