Jeff Spicer

Jude Law prepara-se para ser pai pela sexta vez e as imagens não deixam margem para dúvidas. Isto porque o ator, de 47, e a mulher, Phillipa Coan, foram fotografados a passear pelas ruas de Londres e a 'barriguinha' de grávida não passou despercebida (ver imagens aqui).

O bebé que irá nascer é o primeiro filho em comum do ator e da psicóloga, que trocaram alianças em maio do ano passado, após quatro anos de namoro.

Recorde-se que Jude Law já é pai de Rafferty, de 23 anos, de Iris, de 19, Rudy, de 17 - fruto do seu antigo casamento com a atriz e produtora Sadie Frost - Sophia, de 10 anos - fruto do relacionamento com a modelo Samantha Burke - e Ada, de cinco, fruto da relação com a cantora e compositora Catherine Harding.