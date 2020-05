Reprodução Instagram, DR

Jair Bolsonaro anunciou esta quarta-feira, 20 de maio, que Regina Duarte deixa o cargo na Secretaria da Cultura do Governo do Brasil para assumir funções na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

Entretanto, a imprensa brasileira já avança com o possível nome que deverá substituir a veterana atriz no governo brasileiro. Mário Frias, ator que participou em diversas produções da Globo, incluindo a novela juvenil Malhação, é apontado como o futuro secretário da Cultura.

Tal como, Regina Duarte, o ator é entusiasta e defensor das políticas de Jair Bolsonaro, que tanto têm divido os brasileiros e não só. No início do mês, o ex-galã das novelas, em declarações ao canal CNN Brasil - citado pelo site VEJA RIO - teceu elogios ao presidente brasileiro e, apesar de demonstrar admiração por Regina Duarte, afirmou que aceitaria o cargo de secretário de Cultura caso fosse convidado.

"Para ser bem direto para o Jair, para o que ele precisar, estou aqui. Torço demais pela Regina. Ela é um ícone para mim, uma pessoa que mexeu no meu coração. Amo você, Regina! Sou seu fã[...] Mas pelo Brasil, estou aqui. Se for preciso, não vou correr disso. Respeito o Jair demais. Vejo o Brasil com chance de finalmente ser um país respeitado, digno, honesto, com uma democracia forte e consolidada”, afirmou o ator.