Ricardo Quaresma, que joga ao serviço do clube turco Kasimpasa, e a mulher, Daphne, estão juntos há dez anos. Através um direto para as redes sociais, Daphne recordou um pouco da história de ambos.

"Conhecemo-nos no aeroporto. Eu tinha um primo que tinha um amigo em comum com ele. Marcámos um encontro conhecemo-nos. E, desde aí, nunca mais nos separámos", explicou num direto com a jornalista Patrícia Matos.

"Conhecemo-nos e ele trouxe-me logo para a Turquia. Vim emem 2010. Depois fui para o Dubai. A seguir, Porto. E depois voltámos para cá", comentou o jogador que revela saudades de morar em Portugal.

Ricardo Quaresma e Daphne são pais de Ricardo, de sete anos, Kauana, de quatro. Quaresma é ainda pai de Ariana, de nove, fruto de uma relação anterior.