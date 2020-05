Além de revelar as dinâmicas de casa com o seu marido, Júlia Pinheiro falou ainda do seu lado mais caseiro. Em conversa com Sofia Cerveira no E- Especial da SIC, a apresentadora desvendou ainda qual é o seu projeto para a reforma.

"Não gosto muito de festas. Estou muito cansada daquela representação que é precisa. Preciso imenso de resguardo, de estar no meu cantinho, preciso de casa", começou por dizer quando questionada sobre o que os portugueses não sabem sobre si.

"Nós somos um casal que funciona muito na combinação de esforços. O meu marido tem logistica e contabilidade e eu tenho a parte doméstica e tudo mais. Prefiro mil vezes comer em casa com uma refeição feita por mim do que se calhar ir para um restaurante", confessou sobre a dinâmica em casa com Rui Pêgo.

Com uma ampla carreira em televisão, Júlia Pinheiro regressou agora à rádio, mas explica que já sabe o que irá fazer quando se reformar. A resposta está no vídeo acima!