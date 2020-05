Instagram

Diogo Amaral está de regresso ao trabalho mas, tal como o resto dos seus colegas, antes de entrar nos estúdios para retomar as gravações da novela Terra Brava, da SIC, o ator tem que fazer o teste da Covid-19.

Habituado a partilhar alguns momentos da sua vida, Diogo partilhou também o momento em que fez o teste, na sua conta oficial do Instagram, com um vídeo onde surge dentro do carro enquanto é testado. Espreite em baixo.

O ator junta-se assim a outros colegas como Afonso Pimentel que também fizeram questão de gravar o momento.

