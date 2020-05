Greg Williams

Joaquin Phoenix e a mulher, Rooney Mara, prezam muito a sua vida privada, tanto que nenhum dos dois tem redes sociais. O casal tem mantido um perfil discreto e até mesmo quando ficaram noivos, em julho do ano passado, após três anos juntos, não o comunicaram.

A Página Six revela agora que uma fonte revelou em exclusivo que os atores estão à espera do primeiro filho. Recentemente, Rooney, de 35 anos, foi vista com roupas largas para alegadamente disfarçar a barriga, uma vez que segundo a mesma fonte a norte-americana já está próxima dos seis meses de gestação.

Os representantes do casal recusaram-se a confirmar a notícia ao jornal.