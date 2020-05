Reprodução Instagram, DR

A família de Virgul acaba de aumentar. Já nasceu a segunda filha o cantor, conforme o próprio confirmou nas redes sociais esta sexta-feira, 15 de maio.

O artista partilhou uma enternecedora fotografia da filha mais velha, Carolina, de nove anos, com a irmã recém-nascida ao colo. "Carolina + Elijah = Meu Mundo", pode ler-se na legenda da imagem.

Recorde-se que a pequena Elijah é fruto do relacionamento do cantor com a bailarina Wanda Valença. Já Carolina é fruto de uma anterior relação do músico.