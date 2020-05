No dia em que celebrou 75 anos, D. Duarte Pio esteve à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC. Entre vários assuntos, o duque de Bragança falou sobre a família, esclareceu algumas curiosidades sobre a aristocracia e foi ainda surpreendido pelos três filhos, Afonso, Dinis, e Maria Francisca, através de um vídeo muito especial.

"Apesar de tudo, temos conseguido passar mais tempo em família[...] Tenho gostado muito de trabalhar com o pai em alguns projetos e campanhas que temos estado a desenvolver e tenho aprendido muito consigo. Muito obrigado", referiu o filho mais velho do duque de Bragança.

Recorde-se que os três filhos de D. Duarte Pio são fruto do casamento com Isabel de Herédia. O casal trocou alianças a 13 de maio de 1995, há 25 anos, numa grandiosa cerimónia que decorreu no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

Veja no vídeo acima a surpresa que os filhos do duque de Bragança fizeram ao pai.