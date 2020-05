Mary-Kate Olsen, 33, e Olivier Sarkozy, 50, iniciaram o processo de divórcio. A estilista, ex-atriz e irmã gémea de Ashley Olsen, efetuou assinou em abril, mas quer uma audiência de urgência.

Segundo o TMZ, Mary-Kate recebeu email da equipa do irmão do ex-presidente francês para retirar todos os seus pertences até 18 de maio do apartamento que partilhavam em Nova Iorque. Olsen afirma que, dadas as circunstâncias da pandemia, não é possível fazê-lo e pede ajuda com uma audiência de emergência.

A estilista alega que o banqueiro a quer retirar à força do apartamento onde viviam. O casal estava junto desde 2012 e casou em novembro de 2015.

Mary-Kate tinha um acordo pré-nupcial para proteger a sua fortuna de 230 milhões de euros.