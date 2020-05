Reprodução Instagram, DR

Cada vez mais próxima de ser mãe, Sara Prata tem partilhado com os seguidores como se tem preparado para a grande aventura que se aproxima.

Desta vez a atriz fez uma publicação na sua conta de Instagram a revelar alguns dos primeiros passos para preparar a chegada da filha: passar roupa de bebé a ferro.

"Hoje comecei uma autêntica odisseia: passar roupa de bébé a ferro. Se há 1 ano me mostrassem esta foto ia achar que era a brincar...mas aqui estou eu ♥️ e já cheia de truques! Quem mais usa este, de passar a ferro sentada no sofá? Mamãs eu sei que me entendem...é que a barriga já pesa! 😂", escreveu na legenda da fotografia que pode ver abaixo.

Recorde que Sara Prata está grávida de 7 meses, fruto da relação amorosa que mantém com João Leitão

Reprodução Instagram, DR