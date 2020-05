Instagram

Bernardo Silva esteve esta quinta-feira, dia 15, à conversa com Bruno Nogueira para um direto no Instagram e acabou por revelar um pouco sobre a sua quarentena.

Nos últimos dias tinha sido noticiado que o futebolista, de 25 anos, estaria a passar esta fase de confinamento em Inglaterra, onde joga pelo Manchester City, rodeado de amigos e da nova namorada, a influencer e modelo Inês Tomaz.

Instagram

Contudo, durante esta conversa com o humorista, Bernardo Silva contou que passou um mês e meio em Portugal e que alugou uma casa em Troia com um grupo de amigos. Ou seja, as fotografias que foram reveladas nas redes sociais e nas quais Inês Tomaz também aparece, foram captadas no nosso país.

Agora, o jogador de futebol já está de regresso a Inglaterra e confessa que não é fácil lidar com o facto de estar completamente sozinho durante todo o dia. “Estou sozinho em Manchester. Eu vivo aqui sozinho, mas uma coisa é estar sozinho e ter a rotina dos treinos, de ir beber um copo com amigos, ir ao restaurante. Agora isso não é possível e torna-se muito chato”, confessou.

Veja a galeria de imagens abaixo com fotografias que fazem sucesso nas redes sociais de Inês Tomaz:

1 / 10 Instagram 2 / 10 Instagram 3 / 10 Instagram 4 / 10 Instagram 5 / 10 Instagram 6 / 10 Instagram 7 / 10 Instagram 8 / 10 Instagram 9 / 10 Instagram 10 / 10 Instagram

E um momento romântico do casal na praia: