Filmava um novo filme na Irlanda, mas a pandemia do novo coronavírus impediu-o de regressar a casa. Numa entrevista à rádio irlandesa Spin 1038, Matt Damon avançou que a filha mais velha esteve infectada.

"A nossa filha mais velha está na faculdade. Obviamente, as aulas foram suspensas. Mas ela está em Nova Iorque, e teve COVID-19, bem no começo, assim como as colegas de quarto. Já se encontra recuperada", explicou o ator que é pai de Alexia, 21 anos, Isabella, de 13 anos, Gia, de 11, e Stella, de 9.

Alexia irá reunir-se com a família, se tudo correr bem,no fim do mês. O ator conta que, como já contava que as filhas perdessem dois meses de aulas por causa do filme, contratou professores particulares que estão a dar aulas privadas desde o início.

Segundo o Mirror, o ator está pagar sete mil euros por semana na casa onde está hospedado em Dalkey, Irlanda.