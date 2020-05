Ludmilla foi internada num hospital no Rio de Janeiro durante a madrugada desta quinta-feira, 14 de maio, devido a fortes dores abdominais.

A notícia foi confirmada pela equipa da cantora que publicou um comunicado oficial na sua conta de Instagram onde revelou alguns detalhes sobre o seu estado de saúde atual.

"Diagnosticada com pielonefrite aguda complicada, espécie de processo inflamatório nos rim, a cantora está com pus nos órgãos, excretores e com muita dor", afirmaram.

O comunicado comunicou também que, de momento, Ludmilla foi medicada e está em observação.