Em quarentena, por causa da pandemia do novo Coronavírus, a família do cantor Gusttavo Lima tem aproveitado para se divertir em casa e partilhar alguns momentos em família com os seus seguidores.

Foi o que aconteceu esta segunda-feira, dia 11 de maio, no Instagram de Andressa Suita. A influencer partilhou um momento em que o marido andou de mota dentro da própria sala, com o filho ao colo.

"Isto vocês não têm, não é?", ouve-se Andressa enquanto filma o momento.

Recorde-se que Gusttavo Lima e Andressa são pais de Gabriel e Samuel Lima.