Getty Images

Determinado a manter a família real espanhola longe das polémicas – o que não tem sido fácil devido ao comportamento do seu pai, Juan Carlos, e da prisão do seu cunhado, Iñaki Urdangarín, por crimes fiscais – o rei Felipe VI vê-se a braços com um novo problema.

Mar Torres terminou a já longa relação que mantinha com Felipe Juan Froilán, filho da infanta Elena e sobrinho do rei de Espanha, e parece decidida a revelar alguns pormenores da convivência com a família real.

Aproveitando o facto de ter um namorado conhecido, a jovem fez uma série de intervenções estéticas ao longo dos últimos anos e tornou-se influencer digital.

Instagram

Quando a relação com Felipe Juan Froilán, de 21 anos, chegou ao fim, Mar Torres garantiu que não falaria sobre a sua vida privada, mas a verdade é que mudou de opinião. Numa entrevista exclusiva para a revista HOLA! contou alguns pormenores acerca da separação. “Fui eu que tomei a iniciativa, mas na verdade já era uma vontade dos dois. Continuamos amigos. Continuo a gostar muito dele”, começou por dizer, antes de garantir: “Se precisar alguma coisa de mim, lá estarei. E se eu precisar alguma coisa dele, sei que não me faltará".

Embora a jovem não ter dado mais pormenores, só o facto de ter falado sobre o relacionamento já deixou o rei de Espanha em alerta e levou-o a pedir satisfações à irmã mais velha. No fundo, o monarca tem receio que, futuramente, Mar Torres possa fazer declarações comprometedoras para a Casa Real.

Fontes próximas do Palácio da Zarzuela garantem que a relação entre Felipe e Elena se tornou “algo tensa” depois deste ter pedido à infanta que “coloque os seus dois filhos na linha de uma vez por todas”.

Recorde-se que a infanta Elena de Espanha é ainda mãe de Victoria Federica, de 19 anos, também nascida do seu casamento entretanto terminado com Jaime de Marichalar.