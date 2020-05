Reprodução Instagram

A família de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso está prestes a aumentar. A atriz e youtuber está grávida pela primeira vez daquele que será o terceiro filho do casal. Entretanto, este sábado, 9 de maio, num vídeo divulgado no canal de YouTube de Giovanna Ewbank, os filhos mais velhos do casal, Titi e Bless, revelaram o nome do bebé que irá nascer em breve.

Questionados sobre qual o nome que queriam dar ao bebé, Bless respondeu: "Flash, Power Ranger Verde e Chefinho". Já Titi optou por "Eduardo Peres" e "Arthur". Por fim, anunciaram que o nome escolhido foi Zyan.

Recorde-se que Zyan é o primeiro filho biológico do casal. Titi e Bless foram adotados no Malawi, em 2016 e em junho do ano passado, respetivamente.