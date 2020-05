Ao contrário de em Portugal, só este domingo, dia 10 de maio, é que se celebrou, em várias partes do mundo, o Dia da Mãe. Kevin Hart aproveitou a ocasião para revelar aos seus seguidores o sexo do quarto bebé, que está a caminho.

De quarentena, Kevin Hart revela que sempre pintou o cabelo e mostra cor natural

Com duas fotografias em família, partilhadas no Instagram, o comediante deixou uma homenagem à mulher Eniko e revelou ainda o sexo do mais novo membro da família.

"Feliz Dia da Mãe para esta linda mulher e esposa... Nós amamos-te, Eniko Parrish. Estamos emocionados com a chegada da nossa menina... Família de seis. Deus é incrível. Somos abençoados por te ter na nossa vida. Tudo o que posso dizer é obrigado, querida", escreveu na legenda da publicação que já conta com milhões de gostos.