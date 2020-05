Reprodução Instragram, DR

America Ferrera, a estrela da série Betty, a Feia, foi mãe pela segunda vez. A atriz deu à luz uma menina no passado dia 4 de maio, mas decidiu partilhar a novidade com os seus seguidores nas redes sociais este domingo, dia 10, data em que se assinalou o Dia da Mãe nos Estados Unidos.

"LUCIA MARISOL WILLIAMS chegou no dia 4 de maio para me dar abraços e beijos no Dia da Mãe. A mamã, o papá e o mano estão estão prontos para receber a tua luz brilhante na nossa família", escreveu na legenda da publicação de uma enternecedora fotografia em que se pode ver a mão da bebé.

Recorde-se que a menina é fruto do relacionamento da atriz com Ryan Piers Williams. O casal é também pai de um menino, Sebastian, de um ano.

