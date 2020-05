Reprodução Instagram, DR

Ezequiel Garay, o antigo jogador de futebol do Benfica, esteve isolado durante 2 meses por ter estado infetado com o novo Coronavírus. Mas este sábado, 9 de maio, foi um dia especial. O jogador pode voltar a reunir-se com os filhos.

Foi um momento emocionante e que Tamara Gorro, mulher do jogador, quis partilhar nas redes sociais.

Num vídeo emocionante, que pode ver abaixo, os filhos do casal correm de braços abertos para o pai e para a mãe.

Na publicação que fez na sua conta de Instagram, Tamara escreveu: "Finalmente!Finalmente! Depois de dois meses separados dos nossos filhos, voltamos a reencontrar-nos. Desculpem-me pela má qualidade do vídeo, a minha mãe gravou e eu editei porque me parece tão precioso e tão acertado neste momento que tinha de o publicar. Porque significa vitória, nestes tempos tão difíceis, reencontrar-nos com familiares e todos com saúde", começou por escrever.

"Não tenho palavras para descrever o que sinto... Tive medo, incerteza e angústia por não saber quando é que poderia abraçar os meus filhos e sobretudo por ter consciência do mal que já estavam a passar... as lágrimas da Shaila confirmaram o desejo de estarmos juntos... Espero poder fazer isto em breve com os meus avós, mas para isso temos de esperar pelas indicações do nosso país. Esse momento chegará, enquanto isso, estou grata por tê-los com saúde", concluiu.

Já Garay partilhou, também na sua conta de Instagram, uma fotografia ao lado dos filhos e mulher na cama, onde comentou: "O melhor do mundo. Como tinha saudades destes despertares".