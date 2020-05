DR

Morreu na madrugada desta quinta-feira, 7 de maio, Daisy Lúcidi. De acordo com vários meios de comunicação brasileiros, a atriz, de 90 anos, estava internada numa Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, desde o dia 25 de abril. Tinha Covid-19.

No Facebook, o seu neto, Cau Mendes, escreveu: “Na semana passada, apesar de toda precaução que estávamos a ter com ela, a minha avó passou mal. A caminho do hospital disse para a minha irmã: ‘Não se preocupe não minha filha, não peguei essa doença’. Ironia do destino… Seu forte amor pela vida, o motor que sempre a moveu, não a fazia enxergar a dura realidade dos números e a levou falsamente a acreditar que a morte não era opção”.

Daisy Lúcidi trabalhou com atriz, locutora de rádio e fez também algumas incursões na vida política.

Supermanoela (1974), Paraíso Tropical (2007), Passione (2010) e Geração Brasil (2014) foram algumas das produções da Rede Globo em que participou.