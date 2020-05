Instagram

Cuca Roseta emocionou os seus seguidores nas redes sociais com uma ‘carta’ de despedida ao marido, João Lapa, de regresso a Inglaterra, onde trabalha, depois de ter passado várias semanas em Portugal.

“Não é suposto a vida ser fácil, às vezes parece que tudo flui como um rio calmo e transparente mas no seguinte instante, já ele corre louco e resistente destruindo tudo o que vê pela frente. Tão importante como alimentar o corpo é alimentar o espírito. Saber quem somos, o que queremos, para onde vamos. Saber fazer escolhas, dia-a-dia, acalmar a mente, a mente é um rollercoaster, um boémio livre que vai para onde o levam, e a vida é realmente surpreendente! Mas é preciso voltar à essência, impor rédeas ao boémio, o que hoje é coincidência e pode ser tão revelador, amanhã tem de se saber arrumar nas gavetas da realidade”, começou por escrever a fadista.

“A vida é desafiante, e é assim que ela se vai maturando, movendo, encaixando, nada acontece por acaso, mas é preciso saber gerir o que chega de novo, para que o rio não destrua demais, é uma arte. Saber gerir a Vida é uma Arte!”, prosseguiu.

“Sempre tive medo de falhar, sempre me tomou a culpa de falhar, de noite quando me deito, quando me chega a dor, lembro-me sempre que não sou perfeita, mas querer ser já muda muita coisa...🧚‍♂️✨ Meu amor, que eu saiba sempre gerir a falta que me fazes 🙏🏼 parte-se me o coração cada vez que vais, que eu te possa amar sempre e para sempre como sempre sonhei”, reconheceu ainda no Instagram, onde os seus seguidores lhe deixaram muitas mensagens de ânimo para conseguir ultrapassar estes momentos menos felizes.

Casados desde 2015, Cuca Roseta e João Lapa sempre mantiveram uma relação à distância. Quando começaram a namorar, o preparador físico trabalhava na Arábia Saudita e agora está em Inglaterra, ao serviço do Wolverhampton. O casal tem uma filha em comum, Benedita, de quatro anos. O artista é ainda mãe de Lopo, de 12 anos.

