Manuela Madureira, tia de Florbela Queiroz, morreu no último domingo, 3 de maio, aos 99 anos. A notícia foi confirmada pela atriz na sua página de Facebook.

“É assim me despeço de ti minha querida tia! Com a lembrança sempre presente da tua força de viver da tua alegria da tua vaidade das nossas viagens dos nossos almoços dos teus abraços dos teus beijinhos! Vais fazer-me muita falta física porque vou falar contigo todos os dias até estares farta de mim e com a raiva de não fazeres os 100 que tínhamos combinado. Caramba, só faltavam cinco meses!”, escreveu Florbela Queiroz na rede social, onde também partilhou uma fotografia das duas.

À revista TV7 Dias, a artista, de 77 anos, deu mais pormenores. “Tinha falado com ela há duas semanas, por telefone. Ela teve de ir ao hospital, porque teve uma dor no braço (…) A Casa do Artista chamou o 112 e ela foi ao hospital. Lá, fizeram-lhe o teste à COVID-19, mas ela não tinha nada. Estava impecável e voltou para a Casa do Artista”, explicando, referindo que, depois disso, no dia 1 de maio, Manuela Madeira voltou a sentir doe e foi levada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde acabou por sucumbir a um ataque cardíaco.