Hollie Adams

Quase dois anos após a separação, Boris Johnson está oficialmente divorciado. Em fevereiro deste ano Marina Wheeler solicitou um decreto de sigilo absoluto para colocar um ponto final definitivo no casamento de 27 anos com o primeiro-ministro britânico.

Embora os detalhes do acordo não possam ser tornados públicos, de acordo com a imprensa internacional, a ex-mulher, que acusou Boris de adultério, pode receber mais de quatro milhões de euros. O ex-casal, ambos de 55 anos, tem quatro filhos em comum: Lara, de 26 anos, Milo, de 24, Cassia, de 22 e Theodore, de 20. Boris Johnson tem ainda uma filha, Stephanie, de 11 anos, fruto de um caso extra-conjugal com a consultora de arte Helen Macintyre.

Sabe-se ainda que o divórcio foi oficializado horas antes do nascimento do seu último filho, Wilfred, fruto do atual relacionamento com a noiva Carrie Symonds.

Recorde-se que o primeiro-ministro tem tido uns meses muito agitados: primeiro foi o diagnóstico da Covid-19 e a luta pela sobrevivência no hospital, depois foi o nascimento do filho e agora o divórcio com a ex-mulher.

JUSTIN TALLIS