HELDER SANTOS, Getty Images

Passaram quase dois meses desde que Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez e os quatro filhos do futebolista se instaram na Madeira para passar a quarentena. Inicialmente a família viajou para a ilha para visitar Dolores Aveiro, que sofreu um AVC no início de março, mas o avanço galopante que a pandemia registou em Itália fez com que se instalassem por algumas semanas.

Mas agora que a Juventus vai retomar os treinos, é tempo de voltar a Turim. Esta segunda-feira, 4 de maio, a família foi vista no aeroporto, momentos antes de entrar no jato privado que os levou de volta a casa.

Além de CR7, Georgina e as crianças, também foi possível ver que os vários elementos do staff que têm estado sempre presentes se equiparam a rigor com máscara de proteção individual, conforme mostra um vídeo publicado nas redes sociais. VEJA ABAIXO: