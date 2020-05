Reprodução Instagram, DR

A atriz Chloë Sevigny foi mãe pela primeira vez aos 45 anos. Este bebé é fruto da relação com Sinisa Mackovic. Apesar de se manter bastante discreta em relação à sua vida privada, a notícia foi confirmada pelo agente da atriz ao Page Six, que avança com a notícia.

No entanto pouco mais se sabe, já que Chloë optou por não revelar o sexo ou nome do bebé ao público.