Fernando Rocha não vê o pesadelo da Covid-19 chegar ao fim. Diagnosticado com a doença a 27 de março, o humorista testou positivo pela quinta vez. A revelação foi feita por Fernando Rocha em entrevista à revista Nova Gente.

“Há pessoas que estão a fazer alguma confusão. Pensam que eu contraí novamente o vírus, mas não”, começou por esclarecer.

"Eu fiz o primeiro em que descobri que tinha Covid-19, 14 dias depois fiz o segundo e deu positivo também. Uma semana depois, fiz o terceiro e voltou a a dar positivo. Oito dias depois fiz o quarto e deu negativo. No dia seguinte fui fazer outro porque era preciso dois negativos para estar curado e fiz o quinto, mas deu positivo. Passou uma semana e ontem [domingo dia 3 de maio] fiz o sexto e voltou a dar positivo", contou, explicando o teste negativo era uma "falso negativo".

Em isolamento total em casa desde que foi diagnosticado com o novo coronavírus, o humorista garante ainda assim que pior já passou.

"O pesadelo ainda não acabou, mas o pior já passou. " Os primeiros três dias foram muito duros, com febres altas, vómitos e dores no corpo. Parecia que me tinha passado um camião por cima! Perdi peso, mas recuperei logo a seguir. A minha mulher trata-me bem", confidenciou.

Recorde-se que Fernando Rocha tem 44 anos e é casado com Sónia Rocha, com quem tem dois filhos, de 20 e 15 anos.