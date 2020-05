Instagram

Cláudio Ramos confirmou recentemente que está a passar a quarentena longe do namorado, Diogo Faria. “É muito difícil viver com outra pessoa”, confidenciou durante uma conversa com Manuel Luís Goucha no Você na TV!.

Ora, se o apresentador prefere focar-se na sua vida profissional neste período em que é recomendado o distanciamento social por causa da Covid-19, Diogo Faria encontrou a companhia ideal para um passeio de domingo à beira-mar, como mostrou na sua página de Instagram.

“E hoje, em jeito de celebração, pela primeira vez desde que se iniciou o período de isolamento, fui fazer um passeio higiénico na companhia do meu querido sobrinho ❤”, escreveu o ator na legenda de uma fotografia tirada na Ericeira.

Cláudio Ramos, de 46 anos, e Diogo Faria, de 36, mantém uma relação há cerca de quatro anos, mas só no ano passado o antigo vizinho de Cristina Ferreira assumiu publicamente que estavam juntos.