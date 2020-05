Instagram

Aos 39 anos, Leonor Poeiras viu-se obrigada a repensar os projetos profissionais a que se dedicava por causa de um problema de saúde: surdez repentina no ouvido direito. A revelação foi feita pela própria durante uma conversa com Rui Maria Pêgo e Ana Martins no programa Era O Que Faltava, da Rádio Comercial.

“Eu terminei no programa de Lisboa, sem fazer grandes anúncios, mas foi uma decisão que eu tive de tomar dentro de mim. E o ‘Somos Portugal’ era a coisa mais certa que eu tinha na minha vida, nos últimos anos. Terminei-o por várias razões. Não consigo, não quero continuar a fazer, não devo, e isto tem a ver com questões de saúde também. Eu sou surda do ouvido direito. Eu ensurdeci. Foi um episódio de surdez súbita há quatro anos”, começou por contar.

“Cerca de 70% de surdez, e percebemos, ao longo dos meses, que era irreversível. A situação agravou-se nos últimos anos porque estava muito exposta ao ruído (…) tive de parar. Foi uma decisão pessoal. Estou praticamente sem ouvir nada e não posso porque é o ouvido onde eu ponho o auricular quando trabalho em televisão”, explicou ainda, antes de confessar que não foi fácil tomar a decisão de abandonar um projeto ao qual dedicou oito anos da sua vida e o único realmente certo que tinha.

“Foi um dia realmente triste para mim. Foi no dia 2 de agosto, foi nesse dia que eu percebi. Chorei copiosamente para aí durante uma hora e tal. Nesse dia passei a noite a ouvir música aos berros, tipo despedida”, revelou ainda a apresentadora de televisão.