No dia 13 de novembro de 2015, o mundo de Sofia Ribeiro ruiu. A atriz foi diagnosticada com um tumor agressivo na mama e foi aí que começou uma luta, da qual saiu vencedora.

Esta sexta-feira, 1 de maio, Sofia partilhou com os seus seguidores nas redes sociais um pequeno vídeo gravado precisamente na altura em que teve de se submeter a tratamentos de quimio e radioterapia, que a deixaram quase irreconhecível. VEJA O VÍDEO NO FINAL DO TEXTO!

“Quem nos viu e em quem nos vê! A Shai veio para mim quando estava doente. E, pouco tempo depois, também ela ficou muito doente. Como se costuma dizer, vimos as duas a vida a andar para trás… Este primeiro vídeo foi de hoje de manhã, depois de um treino. Este segundo encontrei-o a libertar espaço do telemóvel. Já não o via desde aquela altura…”, começou por revelar a atriz no Instagram.

“Cada vez que vejo algo daquele tempo, fico cada vez mais com a certeza que, de facto, embora às vezes pareça que sim, hoje não tenho problema nenhum na minha vida. Não tenho mesmo do que reclamar… Só agradecer! Em relação a tudo. O que não tem remédio, remediado está! O que tem de se resolver, a seu tempo se resolverá! O que não tem de ser, não será! E o que está por vir só pode ser recebido de braços abertos e sorriso rasgado, porque tenho fé que será maravilhoso”, prosseguiu.

E para concluir esta viagem àquela que foi provavelmente a altura mais difícil da sua vida, a atriz deixou uma mensagem positiva: “Partilho mais este bocadinho para quem, por algum motivo, está triste, em baixo. Não fiques! Ou fica, mas só o suficiente para te recompores! A vida é muitas vezes difícil? É! Mas tudo nela tem um sentido, não tenhas dúvidas disso. Independentemente de todas as dificuldades que possas ter, procura em ti e na tua vida o que te motiva, o que te dá força! De certeza que tens razões de sobra para sorrir e agradecer”.

