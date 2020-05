Instagram

Tony Allen morreu esta quinta-feira, dia 30, o lendário baterista nigeriano, pioneiro do afrobeat. Tinha 79 anos e, de acordo com as declarações do seu agente, Eric Trosset, à agência de notícias AFP, as causas da morte continuam por apurar.

"Ele estava em ótima forma, foi bastante repentino. Falei com ele às 13h e, duas horas depois, ele estava doente e foi transportado para o hospital Pompidou, onde morreu", explicou o representante de Tony Allen, considerado por muitos pares como “o melhor baterista de todos os tempos”.

O artista colaborou com a banda britânica The Good, The Bad & The Queen.