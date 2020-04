Reprodução Instagram, DR

Whindersson Nunes e Luisa Sonza recorreram às redes sociais para anunciar algo que deixou os fãs completamente surpresos: estão separados. O agora ex-casal era muito acarinhado pelo público e a sua história de amor durou quatro anos, sendo que em dezembro de 2018 decidiram casar e foi Luisa a fazer o pedido.

Apesar dos rumores que rondavam, no fim do ano passado e inicio deste ano, de que o casamento estava "por um fio", o humorista e a cantora sempre desmentiram. Em conversa com o jornalista Leo Dias, a artista de 21 anos falou sobre a decisão que foi formalizada há cerca de uma semana.

"Tinha acabado de voltar do veterinário, não houve nada demais. Acredite, foi uma conversa totalmente cordial e foi em comum acordo, ninguém terminou com ninguém", disse.

Luisa garante que o fim do casamento não foi motivado por nenhuma briga ou discussão, mas que já falavam sobre o assunto há muito tempo. "Até na conversa da separação, nos chamávamos de amor", conta.

"Desde que nos separamos, falámos todos os dias. O amor ainda existe, a minha admiração por ele ainda é enorme, mas o amor mudou", explicou.

Habituados a ter uma agenda preenchida e depararem-se agora a conviver 24 horas sob 24 horas por dia poderá ter "acelerado" a decisão de colocar um ponto final na relação. De acordo com a VEJA, Whindersson está a viver no escritório, transformado em estúdio, perto da casa onde está Luisa com a mãe e irmã, em São Paulo.