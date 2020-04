Repordução Instagram, DR

É caso para dizer: ‘Quem o viu e quem o vê’. Aos 48 anos, Fábio Assunção perdeu 48 quilos, passando dos 97 para os 69 quilos em apenas seis meses. Segundo a revista Quem, tal transformação deve-se à personagem que o artista irá dar vida na série Fim, da Globo.

De acordo com a publicação, Fábio Assunção contou, neste processo, com o apoio de uma equipa multidisciplinar formada pelo personal trainer Chico Salgado, pelo médico endocrinologista Roberto Zagury e pela nutricionista Adriana Tannure.

"Começámos de forma progressiva. Aos poucos, ele foi ganhando mais resistência muscular e, assim, nós fomos aumentando a intensidade dos treinos. Tudo de uma forma segura, respeitando a individualidade dele. Muitas vezes, ele afirmou que não ia treinar, que estava cansado, mas eu dizia: 'já estou aqui em baixo'. Ele descia, meio sem vontade, e, ao longo do treino, relaxava e agradecia-me por não o ter deixado desistir. À medida que os resultados foram aparecendo, ele foi-se animando e empenhou-se mais e mais", afirmou o personal trainer, em declarações à revista brasileira, que devido à pandemia continua os treinos com o ator de forma virtual.

>> Fábio Assunção visivelmente embriagado em supermercado <<

Já a nutricionista Adriana Tannure explicou como traçou o novo plano alimentar do ator. “O primeiro objetivo da dieta foi reduzir a gordura corporal, principalmente a gordura visceral, com manutenção e aumento da massa muscular”, contou à revista Quem.

O novo plano alimentar foi elaborado, sobretudo, pensando na reeducação alimentar e no equilíbrio, com "comida", recorrendo o mínimo possível a alimentos industrializados. "Sempre respeito o estilo de vida dos pacientes, sem mudanças muito drásticas na sua rotina, principalmente no momento inicial. Claro que chegámos a acordos durante as consultas. Algumas vontades dele eu aceitava e outras não. Mas tudo de forma muito tranquila…Ele sempre foi muito confiante, determinado e disposto a aderir às mudanças e às diversas estratégias que adotamos durante o tratamento”, completou a nutricionista.