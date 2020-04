Tânia Ribas de Oliveira tem motivos para festejar. Esta quarta-feira, dia 29 de abril, o marido da apresentadora, João Cardoso, celebra o seu aniversário.

A apresentadora não quis deixar passar a data em branco e, nas redes sociais, publicou duas fotografias do companheiro e, na legenda, uma declaração de amor a João, com quem tem dois filhos, Pedro e Tomás.

"O João faz anos hoje! É dia de festa, de brindes, de abraços e de demonstrações de Amor. Mesmo à distância. O João é o nosso herói, o nosso porto de abrigo. O João é o meu Amor há 15 anos e cada vez o amo mais. Vamos amadurecendo e vamos reinventando a Paixão. Somos tão felizes, bolas! Somos mesmo! O João é mesmo especial. É tão bonito saber ler-lhe os silêncios e as palavras, é tão bom rir com ele! É um amigo para todas as horas, um Pai inacreditável, um filho que abraça e se preocupa e o meu eterno namorado, mesmo que estejamos casados há mais de uma década. O João faz anos hoje! E não há chuva, nem vírus, nem nada que estrague a alegria de podermos festejar a vida dele, porque ele torna tão mais feliz a vida de todos nós! Parabéns, meu Amor", pode ler-se.