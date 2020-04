Anwar Hussein

A princesa Diana ficou conhecida pela sua rebeldia e por ter tido a coragem de quebrar diversos protocolos, influenciando assim as gerações futuras da família real. Em 1995, Lady Di disse que não se guiava pelo livro de regras: "Guio-me pelo coração, não pela cabeça, e isso trouxe problemas no meu trabalho, eu entendo isso. Mas alguém tem de ir lá e amar as pessoas e mostrá-lo".

Recentemente, um vídeo publicado no Twitter mostrou mais um desses atos de desobediência, evidenciando o seu papel como mãe dedicada do príncipe William e príncipe Harry. Na gravação pode-se ver a amada 'princesa do povo' a correr ao lado de outras mães durante uma maratona.

A princesa de Gales parece competitiva e mostra que faria qualquer coisa para deixar os seus filhos felizes, até mesmo quebrar o protocolo real. Nas imagens pode-se ver Diana descalça e, apesar de não ter vencido, merece aplausos pelo esforço.

Na Inglaterra é tradição organizar um evento anual para celebrar o dia do desporto. A corrida ocorreu em 1991, na Wetherby School. Nesse mesmo dia, Harry participou em vários eventos, incluindo uma corrida de sacos.