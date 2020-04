Gigi Hadid e Zayn Malik preparam-se para ser pais pela primeira vez. A notícia é avançada pelo TMZ que cita fontes próximas da família.

"Fontes da família do casal disseram-nos que Gigi está grávida de 20 semanas. Não está claro se sabem o sexo do bebê, mas ambas as famílias estão muito animadas", adianta o site.

A semana passada a modelo celebrou o seu aniversário em casa, junto da família, e com o namorado presente. O casal conheceu-se nas gravações do videoclipe Pillowtalk de Zayn Malik e namorou de 2015 a 2018. Depois disso terminaram a relação, mas em dezembro de 2019 surgiram os primeiros rumores de que o relacionacionamento havia retomado.

