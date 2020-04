Em quarentena obrigatória, por causa da pandemia do novo Coronavírus, Letizia e Felipe VI têm dado o exemplo ao cumprir as medidas de prevenção recomendadas.

Agora, passadas várias semanas em isolamento, os reis de Espanha fizeram a sua primeira aparição púbica, numa visita à Agência de Segurança e Emergência Madrid 112.

Felipe VI de Espanha toma medidas drásticas: Renuncia à herança do pai e retira-lhe a verba anual

As fotografias do momento foram partilhadas no Twitter 'Casa de S.M. el Rey', e é visível Felipe VI e Letizia ambos de máscara e luvas pretas.

Veja as fotografias na publicação em baixo.