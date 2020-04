Instagram

Foi no passado mês de março que Gisela Serrano se despediu da mãe. Dilar Relvas morreu na sequência de um cancro no pâncreas em estado avançado, que se havia alastrado a outros órgãos.

Entretanto, pouco mais de um mês depois da morte da progenitora, a antiga estrela de reality shows, recordou, em conversa com Fátima Lopes, os últimos meses de vida de Dilar Ramos na dura batalha contra o cancro.

Os primeiros sintomas da doença surgiram em agosto. "Ela já tinha alguns sintomas de mau estar, mas todos pensávamos que era alguma intoxicação alimentar... [...] Ela era diabética. [...] A médica alterou-lhe a medicação e começou a dar-lhe uma injeção que tomava só uma vez por semana. E ela começou a emagrecer. A médica dizia que era próprio da vacina que estava a tomar. Para o fim falava com a médica de família sobre os sintomas que tinha, no meu ponto de vista não foi muito valorizado", confidenciou, explicando que a mãe apresentava "dores nas costas, por estar sempre nauseada com vontade de vomitar".

"Depois, mais para o fim, em outubro, começou a piorar. [...] Começou a fazer exames e não havia nada a fazer. A única coisa que ainda conseguiram fazer foi uma operação que foi uma ligação do estômago ao intestino porque o tumor já estava tão grande que estava a empurrar a parte do esófago", acrescentou.

"Eu ainda tinha fé que depois de uma operação houvesse um milagre porque a minha mãe tinha 65 anos. Pensei que houvesse salvação. [...] Fui falando com vários médicos e percebi que só faltavam meses. Sabermos que vamos perder uma mãe como a minha mãe em meses... Os médicos chegaram-me a dizer que não havia nada a fazer e que ela tinha cinco ou seis meses de vida... Como é que se diz isso a uma mãe que está a lutar numa cama do hospital", continuou.

Com o decorrer da conversa, Gisela Serrano recordou o dia em que a mãe partiu. "Quando acabei a chamada liguei para o hospital, falei com o médico, e eles disseram para eu ir para o lado dela. E eu fui. De repente, a minha mãe começou a piorar. Deixaram-me telefonar para o meu irmão, o meu marido também foi, estivemos os três dentro do quarto. Ela já não estava com aquela voz que me tinha ligado. Chamava por ela e ela nem reagia", contou, recordado que, nesse momento, a médica lhe disse que "faltava muito pouco" para a mãe partir.

"Ela estava mesmo a partir e não conseguimos estar naquele momento mesmo. A enfermeira e a doutora ficaram com ela, nós saímos do quarto e ela faleceu", confidenciou.

Devido à pandemia de Covid-19, vários entes queridos de Dilar Relvas não puderam marcar presença nas cerimónias fúnebres. “O calor humano foi-me transmitido por todas as pessoas que lá estiveram pelo olhar. Senti que não precisava de um abraço de ninguém que esteve presente porque o olhar dizia tudo. Consegui fazer o velório e não chorei”, confessou Gisela Serrano, visivelmente emocionada, sem conseguir conter as lágrimas.