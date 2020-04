Em quarentena, por causa da pandemia do Coronavírus, Pizzi celebrou o quarto aniversário do filho Afonso.

O jogador do Benfica partilhou algumas imagens da festa do menino, fruto da relação com Maria de Barros.

"4 anos de muito amor! Que continues sempre assim, Afonso, divertido, carinhoso e a derreter corações com esse teu sorriso malandro! Quando tudo isto passar, vamos sem dúvida festejar ao máximo e saltar uma tarde inteira no trampolim como tanto desejas", pode ler-se na legenda.

Na caixa de comentários foram muitos os elogios à família. Recorde-se que Pizzi é ainda pai de Francisco, fruto da mesma relação.

Instagram