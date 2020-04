1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 23 de abril, é um dia especial para a família real britânica. Louis, o filho mais novo do príncipe William de Inglaterra e Kate Middleton, celebra dois anos. Uma data que os duques de Cambridge fizeram questão de assinalar como novas fotografias do menino na página oficial de Instagram do Palácio de Kensington.

"Obrigado pelas adoráveis mensagens pelo segundo aniversário do príncipe Louis. Temos o prazer de partilhar hoje, novas fotografias tiradas pela duquesa de Cambridge no mês de abril", pode ler-se.

Recorde-se que além de Louis, William e Kate são pais de George, de seis anos, e Charlotte, de quatro.