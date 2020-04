A família de Richard Gere acaba de aumentar. Segundo a revista Hola, o ator norte-americano e a mulher, Alejandra Silva, deram as boas-vindas ao segundo filho em comum.

Até ao momento ainda não foram revelados mais pormenores acerca do nascimento do bebé, uma vez que o casal sempre optou por manter a discrição no que diz respeito à vida familiar.

Recorde-se que o ator, de 70 anos, e a ativista espanhola, de 36, deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum, o pequeno Alexander, em fevereiro de 2019. Richard Gere é ainda pai de Homer James, de 20 anos, fruto do seu anterior casamento com a modelo Carey Lowell, com quem manteve uma relação durante 11 anos. Já Alejandra Silva tem também um filho de uma relação anterior. Um menino de sete anos, Albert.

Getty Images