A modelo norte-americana Ashley Mattingly, de 33 anos, foi encontrada morta em sua casa, em Austin, no estado do Texas, na última sexta-feira, 17 de abril. As autoridades revelaram que o óbito ocorreu dois dias antes e que a polícia foi alertada por uma amiga que não conseguia contactar com a ex-coelhinha.

De acordo com o site de celebridades TMZ, os familiares já confirmaram que se tratou de um suicídio e que a modelo deixou uma carta de despedida. A publicação refere ainda que a celebridade lutava contra a dependência de drogas depois de ter conseguido superar o vício do álcool.

Ashley Mattingly tornou-se mais conhecida em 2011 quando recebeu o título de Playmate. Em 2016 voltou ser notícia na imprensa norte-americana por ter sido apanhada a conduzir embriagada em diversas ocasiões.