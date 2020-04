Reprodução Facebook, DR

José Rodrigues dos Santos revelou, esta terça-feira, 21 de abril, que a filha mais velha, Catarina, de 29 anos, esteve infetada com o novo coronavírus. Foi em conversa com Tânia Ribas de Oliveira, no programa A Nossa Tarde, da RTP, que o jornalista fez a revelação.

A confissão surgiu a propósito do livro A Fórmula de Deus, que José Rodrigues dos Santos está a oferecer, em formato de E-book, durante a época de Estado de Emergência.

"A minha filha mais velha teve Covid-19 e estávamos a conversar com a mais nova e com a minha mulher. Foi a mais nova que disse que eu podia oferecer um livro aos portugueses", contou.

"Falei com a minha editora e oferecemos este romance aos portugueses. As pessoas podem fazer o download gratuito durante o Estado de Emergência. É apenas para dar um contributo nesta altura difícil para todos", acrescentou.

Ainda assim, o pivô da RTP mostrou-se tranquilo, o que dá a entender que Catarina deverá estar a recuperar.

Recorde-se que Catarina é fruto do casamento com Florbela Cardoso. Os dois estão casados desde 1988 e são ainda pais de Inês, de 22 anos.